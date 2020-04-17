***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.04.2020 18:13
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Eylem Çiftçi Gölünç Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisi 03.02.2020 (216) 453 00 33 gyholyatirimciiliskileri@gedik.com SPK Düzey 3 , Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203561-
Özlem Göç Yatırımcı ilişkileri Bölümü Üyesi 25.07.2018 (216) 453 00 33 gyholyatirimciiliskileri@gedik.com SPK Düzey 2 111989
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839081
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0116
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05375,93
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -7,84
|Açılış
|: 375,93
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6358
|8,6792
|% 0,13
|
|Frank
|7,1437
|7,1867
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8392
|1,8484
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-30,14
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-7,05
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.478
|-45,60
|
|Tam
|2.490
|2.553
|-43,20
|
|Yarım
|1.210
|1.241
|-22,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|-11,40
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|0,63
|