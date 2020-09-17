***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği
17.09.2020 16:57
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/09/2020
Açıklamalar
10.09.2020 Tarihli Genel Kurul'da onaylanan şirketimiz "GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olan Unvanının "INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirlmesi kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875462
BIST
16:591.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:597,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0561
|Açılış
|: 7,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:598,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
16:59471,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,26
|Açılış
|: 471,75
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:57
|PEGYO
|1,65
|77.327.447
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.308.170
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|22.724.963
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,14
|725.920.214
|% -0,95
|
|AVOD
|4,44
|544.101.896
|% 9,90
|
|PETKM
|4,32
|442.128.019
|% -0,69
|
|JANTS
|214,20
|353.395.210
|% 3,78
|
|GARAN
|6,66
|346.575.300
|% -0,75
|
|KRDMD
|3,14
|725.920.214
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,57
|281.936.901
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,07
|163.809.372
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,26
|284.439.438
|% 2,26
|
|AVOD
|4,44
|544.101.896
|% 9,90
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5572
|7,5598
|% 0,74
|
|Euro
|8,9321
|8,9407
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,7347
|9,7835
|% 0,29
|
|Frank
|8,2754
|8,3252
|% 0,66
|
|Riyal
|2,0091
|2,0192
|% 0,68
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-18,51
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-12,00
|
|Tam
|3.112
|3.189
|-7,85
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|-3,80
|
|Çeyrek
|754
|771
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|-0,19
|