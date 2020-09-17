***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanGEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanINVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/09/2020Açıklamalar10.09.2020 Tarihli Genel Kurul'da onaylanan şirketimiz "GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olan Unvanının "INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirlmesi kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875462BIST