***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.03.2020 18:44
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında : 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşturulmasına, başkan olarak Ülkü Feyyaz TAKTAK, üye olarak Meltem AKOL ve Eylem Çiftçi GÖLÜNÇ'ün seçilmelerine,
2. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine,
3. Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkan olarak Ülkü Feyyaz TAKTAK(Bağımsız Üye) ve üye olarak Meltem AKOL'un (Bağımsız Üye) seçilmelerine,
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşturulmasına ve başkan olarak Ülkü Feyyaz TAKTAK(Bağımsız Üye) ve üye olarak Meltem AKOL'un (Bağımsız Üye seçilmelerine karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827735
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