***GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 23.09.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,İştirakimiz, NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 1.100.000 TL (Birmilyonyüzbintürklirası) borç verilmesine karar verildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876360BIST