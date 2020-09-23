***GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2020 18:27
***GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 23.09.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,
İştirakimiz, NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 1.100.000 TL (Birmilyonyüzbintürklirası) borç verilmesine karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876360
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7105
En Düşük
7,6530
18:058,9811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0095
En Düşük
8,9397
18:05461,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -6,66
|Açılış
|: 461,73
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
460,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.834.330
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6820
|7,6873
|% 0,33
|
|Euro
|8,9701
|8,9813
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7883
|9,8374
|% 0,55
|
|Frank
|8,3005
|8,3505
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0434
|2,0537
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-33,83
|
|Altın Gr.
|461
|462
|-6,83
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-1,32
|
|Gümüş Gr.
|5,72
|5,73
|-0,30
|
|B. Petrol
|42,14
|42,14
|0,43
|