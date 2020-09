***GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet KonTRY 100Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 156.210,00 156.210,00 TRY 100Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 862.500,00 862.500,00 TRY 100Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım A.Ş. Kitap Yayını 100.000,00 55.000,00 TRY 55,00