***GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2020 18:25
***GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet KonTRY 100
Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 156.210,00 156.210,00 TRY 100
Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 862.500,00 862.500,00 TRY 100
Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım A.Ş. Kitap Yayını 100.000,00 55.000,00 TRY 55,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876218
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6713
En Düşük
7,6111
18:058,9781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
18:05468,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,86
|Açılış
|: 468,73
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|199.069.554
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.985.595
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.473.213
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.808.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.649
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|1.128.153
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|495.230
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|10.002.115
|% -9,99
|
|MRSHL
|286,00
|29.403.474
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 1,52
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6657
|7,6700
|% 0,50
|
|Euro
|8,9699
|8,9781
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7351
|9,7840
|% -0,20
|
|Frank
|8,3052
|8,3552
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0382
|2,0484
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-10,08
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005