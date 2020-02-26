***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.02.2020 08:53
***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GYHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821602
BIST
10:32114.309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -55,84
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
114.124
10:326,1474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1588
En Düşük
6,1376
10:326,6838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6993
En Düşük
6,6789
10:32325,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,32
|Açılış
|: 325,35
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
325,87
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,43
|14.745.188
|% 12,94
|
|OYAYO
|2,89
|10.090.014
|% 12,89
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|BURCE
|7,80
|1.049.881
|% 10,33
|
|BALAT
|2,48
|313.975
|% 9,73
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|BJKAS
|2,73
|5.373.804
|% -6,51
|
|TSPOR
|6,00
|14.044.529
|% -6,40
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|GSRAY
|3,87
|23.219.782
|% -5,61
|
|ASELS
|30,16
|569.428.106
|% 3,50
|
|THYAO
|13,35
|248.447.422
|% -0,96
|
|ALGYO
|19,20
|96.696.843
|% 8,72
|
|HALKB
|6,61
|89.238.141
|% 0,46
|
|ODAS
|2,20
|75.072.739
|% 0,92
|
|ODAS
|2,20
|75.072.739
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,33
|41.436.456
|% 1,53
|
|CEMAS
|1,29
|34.180.719
|% -0,77
|
|ISGYO
|1,85
|42.189.322
|% 1,09
|
|KARSN
|1,94
|43.321.609
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9573
|7,9972
|% -0,05
|
|Frank
|6,2733
|6,3111
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6336
|1,6418
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|16,82
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|53,92
|53,92
|-0,34
|