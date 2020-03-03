***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2020 09:00
***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GYHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823794
BIST
11:51109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.469,24
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.866
En Düşük
108.881
11:516,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:516,9059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:51319,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 5,10
|Açılış
|: 319,11
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.998.981
|% 14,80
|
|SONME
|6,08
|3.843.896
|% 14,29
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|VKFYO
|2,63
|14.089.403
|% 11,44
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.202.032
|% -4,76
|
|THYAO
|12,04
|274.904.721
|% 2,03
|
|ASELS
|28,90
|272.951.091
|% 2,34
|
|KARSN
|1,94
|192.131.530
|% -1,52
|
|GARAN
|9,83
|190.670.336
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,37
|147.082.412
|% 7,03
|
|IHLGM
|1,37
|147.082.412
|% 7,03
|
|KARSN
|1,94
|192.131.530
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,18
|106.915.151
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,82
|61.139.002
|% 6,49
|
|ODAS
|2,10
|117.399.313
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9179
|7,9576
|% 0,99
|
|Frank
|6,4555
|6,4944
|% 1,05
|
|Riyal
|1,6518
|1,6601
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|11,31
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.105
|2.158
|0,41
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|0,20
|
|Çeyrek
|510
|522
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,70
|52,70
|0,80
|