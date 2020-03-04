***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2020 09:05
***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GYHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824099
BIST
10:12111.714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 506,27
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
111.729
En Düşük
110.678
10:126,1201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
10:126,8270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8095
10:12321,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,44
|Açılış
|: 321,32
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,76
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.296.846
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|RALYH
|9,29
|1.904
|% 9,29
|
|SNPAM
|5,58
|193.745
|% -7,62
|
|SONME
|5,73
|393.681
|% -6,22
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|KERVN
|0,47
|78.005
|% -4,08
|
|ASELS
|31,00
|177.834.699
|% 1,71
|
|THYAO
|12,13
|86.139.504
|% -0,74
|
|ODAS
|2,20
|85.127.478
|% 0,92
|
|GARAN
|10,28
|59.697.314
|% 0,88
|
|HALKB
|6,42
|40.193.015
|% -1,08
|
|ODAS
|2,20
|85.127.478
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,38
|24.452.883
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,57
|39.567.027
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,50
|21.413.949
|% 0,67
|
|KARSN
|1,92
|21.266.805
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7949
|7,8340
|% 0,04
|
|Frank
|6,3432
|6,3814
|% -0,27
|
|Riyal
|1,6228
|1,6309
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|-2,14
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,41
|52,41
|0,55
|