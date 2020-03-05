***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2020 09:09
***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GYHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824463
BIST
14:53112.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.816,13
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:536,0866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,0860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:536,8144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0449
|Açılış
|: 6,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:53322,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,17
|Açılış
|: 322,36
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.097.168
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.642
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,14
|60.672.083
|% 9,87
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|HALKS
|3,60
|114.115
|% 9,42
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,08
|49.885.426
|% -7,51
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.880.867
|% -5,80
|
|ASELS
|30,42
|519.391.598
|% 2,15
|
|THYAO
|11,89
|475.629.287
|% 1,19
|
|GARAN
|10,50
|336.072.140
|% 1,35
|
|ODAS
|2,17
|244.151.292
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,57
|208.183.478
|% 0,39
|
|ODAS
|2,17
|244.151.292
|% 3,33
|
|KARSN
|1,93
|168.379.925
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,57
|208.183.478
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,35
|63.616.871
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,76
|115.412.635
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8261
|7,8654
|% 0,38
|
|Frank
|6,3590
|6,3973
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6162
|1,6243
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,57
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|1,84
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|0,90
|
|Çeyrek
|515
|526
|0,44
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,20
|51,20
|0,07
|