***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.03.2020 09:15
***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GYHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824818
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
0
En Düşük
0
18:056,1027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0945
18:056,8538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0153
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8392
18:05327,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,26
|Açılış
|: 327,74
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|HALKB
|6,27
|249.474.404
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 0,00
|
|BTCIM
|3,49
|3.006.300
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|HALKB
|6,27
|249.474.404
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 0,00
|
|BTCIM
|3,49
|3.006.300
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 0,00
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8828
|7,9224
|% -0,23
|
|Frank
|6,4301
|6,4688
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6211
|1,6292
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|0,80
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,36
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|49,57
|49,57
|-0,42
|