***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.04.2020 08:58
***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GYHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834053
BIST
10:1690.123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.037,58
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.748
10:166,6832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0192
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:167,3430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:16342,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,28
|Açılış
|: 342,85
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|SANFM
|5,42
|1.415.877
|% 9,72
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|RTALB
|4,62
|1.725.247
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|TMPOL
|4,40
|927.178
|% -5,98
|
|MTRYO
|2,95
|2.308.647
|% -5,75
|
|PETKM
|3,64
|326.957.724
|% 9,31
|
|TUPRS
|80,30
|69.273.536
|% 3,28
|
|PGSUS
|34,88
|66.311.363
|% -2,73
|
|GARAN
|7,93
|66.306.189
|% 1,15
|
|THYAO
|9,05
|57.477.587
|% 0,67
|
|PETKM
|3,64
|326.957.724
|% 9,31
|
|IHLGM
|1,07
|27.928.960
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|30.939.686
|% 0,71
|
|GSRAY
|2,59
|53.934.673
|% 6,15
|
|KRDMD
|2,01
|39.580.497
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2535
|8,2949
|% -0,15
|
|Frank
|6,8743
|6,9157
|% -0,59
|
|Riyal
|1,7670
|1,7758
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|6,08
|
|Altın Gr.
|341
|342
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,25
|14,29
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,35
|27,35
|2,61
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