***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2020 09:11
***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GYHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843917
BIST
11:5798.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 375,84
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:577,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:577,6696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:57388,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,51
|Açılış
|: 388,54
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.512.490
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GLRYH
|18,40
|1.855.474
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,52
|39.558.217
|% -7,35
|
|KRDMA
|3,01
|30.689.183
|% -6,81
|
|RAYSG
|6,63
|1.468.703
|% -6,49
|
|ISFIN
|3,85
|462.611.198
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,39
|302.452.125
|% -1,65
|
|ALKIM
|14,49
|250.459.033
|% 9,94
|
|GARAN
|7,85
|231.899.713
|% -0,13
|
|MGROS
|30,98
|201.253.359
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,39
|302.452.125
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,85
|462.611.198
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,12
|81.655.447
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,59
|113.103.740
|% 1,27
|
|PETKM
|3,71
|178.069.571
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7405
|8,7843
|% -0,26
|
|Frank
|7,2574
|7,3011
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8821
|1,8916
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.571
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|-0,74
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:09GOODY
Yüzde 4.55 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 986, 860 adet işlem
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, KRDMD, VAKBN
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PETKM, KOZAA
-
12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 66 artarak (% 0.15 ) 91, 782
-
12:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, EGCEY, KERVN, TKURU, TACTR, MEGAP, MEGAP, DENGE, METAL, YONGA