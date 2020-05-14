***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.05.2020 09:07
***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GYHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844869
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
0
En Düşük
0
18:056,9686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
18:057,5371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
18:05384,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,75
|Açılış
|: 384,50
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|ULKER
|23,22
|43.367.536
|% 0,00
|
|SILVR
|2,46
|7.002.019
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,38
|43.996.373
|% 0,00
|
|SAFKR
|4,49
|3.836.830
|% 0,00
|
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|ULKER
|23,22
|43.367.536
|% 0,00
|
|SILVR
|2,46
|7.002.019
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,38
|43.996.373
|% 0,00
|
|SAFKR
|4,49
|3.836.830
|% 0,00
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 0,00
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4695
|8,5120
|% -0,47
|
|Frank
|7,1288
|7,1717
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8491
|1,8584
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.516
|-2,40
|
|Tam
|2.545
|2.582
|-2,40
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,20
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,33
|29,33
|0,14
|
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