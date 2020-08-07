***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.08.2020 09:13
***GYHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GYHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866277
BIST
10:291.028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,99
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:297,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0919
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:298,6761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6761
En Düşük
8,5597
10:29484,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,85
|Açılış
|: 484,28
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|93.342
|% 9,85
|
|RTALB
|50,60
|54.902.935
|% 7,25
|
|ROYAL
|3,00
|3.582.768
|% 7,14
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,83
|334.857.399
|% -3,17
|
|SISE
|5,96
|178.773.978
|% 3,65
|
|ASELS
|15,14
|164.910.082
|% -0,85
|
|GARAN
|6,51
|109.655.152
|% 0,62
|
|EREGL
|8,17
|99.779.509
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,83
|334.857.399
|% -3,17
|
|TSKB
|1,04
|45.541.889
|% 0,00
|
|SISE
|5,96
|178.773.978
|% 3,65
|
|KRDMD
|2,56
|74.055.897
|% -1,16
|
|IHLAS
|0,72
|20.410.251
|% -5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5632
|9,6112
|% 1,01
|
|Frank
|7,9963
|8,0445
|% 1,09
|
|Riyal
|1,9444
|1,9541
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|-4,20
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.299
|3.485
|24,50
|
|Yarım
|1.601
|1.689
|11,90
|
|Çeyrek
|803
|850
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,08
|