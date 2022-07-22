***GYL* *GYK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***GYL******GYK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [GYL, GYK]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarInveo Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.Fon KoduEski Fon ÜnvanıYeni Fon ÜnvanıGYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUGYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047363BIST