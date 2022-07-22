***GYL* *GYK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.07.2022 16:26
***GYL******GYK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GYL, GYK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 25/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Fon Kodu
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
GYL
INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
GYK
INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047363
BIST
16:342.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,29
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:3417,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:3418,1247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
16:34983,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,00
|Açılış
|: 982,29
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
988,23
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KLRHO
|16,28
|35.963.292
|% 10,00
|
|ALGYO
|37,02
|166.245.884
|% 9,98
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,28
|63.190.478
|% 9,64
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|UFUK
|90,10
|6.308.089
|% -8,90
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|DOBUR
|48,80
|6.433.852
|% -3,94
|
|VAKKO
|18,00
|30.510.781
|% -3,85
|
|ORCAY
|17,97
|107.823.465
|% -3,59
|
|THYAO
|51,25
|2.034.073.753
|% -0,68
|
|SISE
|21,26
|1.393.805.245
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,20
|941.322.771
|% 5,96
|
|EREGL
|28,40
|888.224.874
|% 2,16
|
|SAHOL
|19,86
|748.036.732
|% 3,22
|
|EKGYO
|3,20
|941.322.771
|% 5,96
|
|SKBNK
|1,37
|279.560.793
|% 3,79
|
|ODAS
|3,70
|584.866.167
|% 0,27
|
|DOHOL
|3,79
|328.507.749
|% 3,84
|
|TSKB
|2,33
|199.542.923
|% 1,30
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7144
|17,7317
|% 0,12
|
|Euro
|18,1127
|18,1217
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,1476
|21,2537
|% -0,27
|
|Frank
|18,2710
|18,3811
|% 0,07
|
|Riyal
|4,6998
|4,7233
|% -0,03
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|7,60
|
|Altın Gr.
|983
|983
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.609
|6.680
|-82,00
|
|Yarım
|3.220
|3.269
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.634
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,77
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,76
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47SMART
Yüzde 4.89 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 221, 987 adet işlem
-
16:46PEKGY
Yüzde 7.46 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 599, 435 adet işlem
-
16:44PRKME
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 379, 688 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 78 artarak (% 0.96 ) 2, 708
-
16:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, ODAS