***GZH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
06.08.2021 10:25
***GZH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GZH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 09/08/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GZHGaranti Portföy Temiz Enerji Karma FonGaranti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955274
BIST
10:281.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:288,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0512
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:2810,1476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0407
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1606
En Düşük
10,0744
10:28495,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,67
|Açılış
|: 495,55
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,98
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:28
|PENTA
|48,78
|6.497.157
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|23.948.078
|% 9,91
|
|GENIL
|12,90
|381.815.112
|% 9,14
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|DNISI
|13,57
|23.387.911
|% 9,00
|
|AGYO
|2,87
|11.282.960
|% -9,75
|
|DERIM
|9,84
|1.953.042
|% -5,66
|
|KRSTL
|1,88
|4.995.786
|% -5,53
|
|KATMR
|3,05
|16.521.115
|% -5,28
|
|EDIP
|4,66
|8.719.147
|% -5,28
|
|GARAN
|9,36
|386.897.533
|% 1,08
|
|GENIL
|12,90
|381.815.112
|% 9,14
|
|SASA
|30,56
|271.201.558
|% 3,03
|
|THYAO
|12,91
|249.635.493
|% 1,18
|
|IZMDC
|2,90
|134.601.252
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,84
|104.214.911
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,90
|134.601.252
|% -3,01
|
|GARAN
|9,36
|386.897.533
|% 1,08
|
|GENIL
|12,90
|381.815.112
|% 9,14
|
|AKBNK
|5,55
|117.908.322
|% 0,54
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5681
|8,5711
|% 0,60
|
|Euro
|10,1415
|10,1476
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,8954
|11,9550
|% 0,55
|
|Frank
|9,4033
|9,4600
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2767
|2,2881
|% 0,52
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,70
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,03
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|0,45
|