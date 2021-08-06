Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GZH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

06.08.2021 14:54



***GZH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GZH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 16/08/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                        FON KODUESKİ FON UNVANI                               YENİ FON UNVANI GZHGaranti Portföy Temiz Enerji Karma FonGaranti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955338


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:341.430
Değişim :  -0,14% |  -2,05
Açılış :  1.434  
Önceki Kapanış :  1.432  
En Yüksek
1.438 En Düşük
1.427
BIST En Aktif Hisseler15:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 35,44 53.967.435 % 9,99  
GENIL 13,00 771.451.747 % 9,98  
SNKRN 23,16 762.053 % 9,97  
PENTA 48,78 7.447.928 % 9,96  
DAGI 3,55 27.466.228 % 9,91  
daha fazla
15:34 Alış Satış %  
Dolar 8,6079 8,6111 % 1,07  
Euro 10,1470 10,1533 % 0,46  
Sterlin 11,9398 11,9997 % 0,92  
Frank 9,4257 9,4825 % 0,74  
Riyal 2,2887 2,3001 % 1,05  
daha fazla
15:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 -24,85  
Altın Gr. 497 497 2,71  
Cumhuriyet 3.291 3.341 13,00  
Tam 3.273 3.356 5,60  
Yarım 1.582 1.623 2,43  
Çeyrek 794 812 1,36  
Gümüş.Ons 24,68 24,72 -0,46  
Gümüş Gr. 6,91 6,93 0,03  
B. Petrol 71,88 71,88 0,59  
Seans Raporu 15:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru