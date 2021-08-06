***GZH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
06.08.2021 14:54
***GZH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GZH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 16/08/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GZHGaranti Portföy Temiz Enerji Karma FonGaranti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955338
BIST
15:341.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.427
15:348,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0912
|Açılış
|: 71,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 71,2900
|
8,6122
En Düşük
8,5140
15:3410,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0464
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
15:346,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,01
|Açılış
|: 6,89
|
|Önceki Kapanış
|: 6,90
|
6,96
En Düşük
6,87
BIST En Aktif Hisseler15:34
|KTSKR
|35,44
|53.967.435
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|771.451.747
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.447.928
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.466.228
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|107.630.749
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.350.400
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.611.767
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,70
|91.063.253
|% -8,78
|
|KRSTL
|1,86
|12.492.948
|% -6,53
|
|GARAN
|9,26
|1.589.080.480
|% 0,00
|
|GENIL
|13,00
|771.451.747
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|608.987.827
|% 1,78
|
|THYAO
|12,78
|584.541.724
|% 0,16
|
|SASA
|29,96
|578.202.113
|% 1,01
|
|GARAN
|9,26
|1.589.080.480
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|260.965.062
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|190.161.785
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|291.789.312
|% -4,68
|
|SISE
|8,01
|608.987.827
|% 1,78
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6079
|8,6111
|% 1,07
|
|Euro
|10,1470
|10,1533
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,9398
|11,9997
|% 0,92
|
|Frank
|9,4257
|9,4825
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2887
|2,3001
|% 1,05
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-24,85
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|13,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|5,60
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|2,43
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|0,59
|