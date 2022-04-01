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***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

01.04.2022 12:23
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları madde 5.6.f uyarınca Gezinomi Seyahat payları 04/04/2022 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 25.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GEZINOMI SEYAHAT XKTUM 04/04/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014910


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler12:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 124,60 3.807.402 % 9,97  
DAPGM 20,30 112.262.414 % 8,73  
ASUZU 80,15 118.609.189 % 7,15  
YKSLN 7,70 93.484.333 % 6,65  
POLTK 608,00 2.550.159 % 6,11  
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12:31 Alış Satış %  
Dolar 14,6831 14,6906 % 0,13  
Euro 16,2274 16,2371 % -0,08  
Sterlin 19,2266 19,3230 % 0,02  
Frank 15,8273 15,9227 % -0,03  
Riyal 3,9040 3,9236 % 0,15  
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12:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.936 -1,83  
Altın Gr. 914 914 0,17  
Cumhuriyet 6.047 6.139 -20,00  
Tam 6.018 6.168 -18,43  
Yarım 2.909 2.984 -8,91  
Çeyrek 1.459 1.492 -4,45  
Gümüş.Ons 24,77 24,80 -0,01  
Gümüş Gr. 11,68 11,71 0,01  
B. Petrol 106 106 0,88  
Seans Raporu 12:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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