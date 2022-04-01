***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
01.04.2022 12:23
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları madde 5.6.f uyarınca Gezinomi Seyahat payları 04/04/2022 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 25.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GEZINOMI SEYAHAT XKTUM 04/04/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014910
BIST
12:332.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 12,36
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:3314,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0162
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:3316,2328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0172
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:33913,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 913,37
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:31
|ULUSE
|124,60
|3.807.402
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,30
|112.262.414
|% 8,73
|
|ASUZU
|80,15
|118.609.189
|% 7,15
|
|YKSLN
|7,70
|93.484.333
|% 6,65
|
|POLTK
|608,00
|2.550.159
|% 6,11
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PENTA
|351,10
|50.650.398
|% -6,32
|
|AKFGY
|3,12
|19.440.244
|% -6,02
|
|ETILR
|8,94
|3.708.947
|% -5,30
|
|AYCES
|68,50
|2.150.597
|% -4,93
|
|GARAN
|12,31
|2.203.447.582
|% 0,90
|
|THYAO
|32,88
|1.989.451.549
|% 1,92
|
|EREGL
|33,10
|1.228.824.962
|% 2,03
|
|TUPRS
|223,50
|1.096.649.735
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,35
|1.041.734.398
|% 0,33
|
|GARAN
|12,31
|2.203.447.582
|% 0,90
|
|ODAS
|1,72
|183.937.433
|% 1,78
|
|KARSN
|5,80
|576.311.706
|% 5,45
|
|PETKM
|9,23
|920.512.191
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,09
|359.702.759
|% 0,25
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6831
|14,6906
|% 0,13
|
|Euro
|16,2274
|16,2371
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,2266
|19,3230
|% 0,02
|
|Frank
|15,8273
|15,9227
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9040
|3,9236
|% 0,15
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-1,83
|
|Altın Gr.
|914
|914
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-18,43
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-8,91
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-4,45
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,71
|0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,88
|