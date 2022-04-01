***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GZNMI]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2022 12:23:50Bildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalar01.04.2022 tarihinde saat 12:23:50'de geçilen duyurumuzda, Gezinomi Seyahat paylarının 04.04.2022 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm Endeksi'nde yer alacağı sehven duyurulmuş olup söz konusu şirket payları BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamına dahil olmayacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015070BIST