***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
01.04.2022 16:37
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022 12:23:50
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
01.04.2022 tarihinde saat 12:23:50'de geçilen duyurumuzda, Gezinomi Seyahat paylarının 04.04.2022 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm Endeksi'nde yer alacağı sehven duyurulmuş olup söz konusu şirket payları BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamına dahil olmayacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015070
BIST
16:302.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 15,57
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
16:3014,6913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0197
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
16:3016,2286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0214
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
16:30909,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,30
|Açılış
|: 909,43
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ULUSE
|124,60
|4.182.573
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|130.845.472
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,80
|454.194.083
|% 8,57
|
|KARSN
|5,94
|1.219.895.648
|% 8,00
|
|MIPAZ
|6,13
|20.260.417
|% 7,17
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|346,70
|80.028.767
|% -7,50
|
|ITTFH
|1,35
|52.228.077
|% -6,90
|
|AKFGY
|3,15
|26.308.497
|% -5,12
|
|AYCES
|68,60
|2.929.206
|% -4,79
|
|GARAN
|12,51
|4.832.711.135
|% 2,54
|
|THYAO
|32,76
|2.699.549.975
|% 1,55
|
|PETKM
|9,38
|2.250.119.548
|% 3,88
|
|TUPRS
|227,40
|1.879.427.303
|% 6,06
|
|KRDMD
|15,48
|1.821.617.955
|% 1,18
|
|GARAN
|12,51
|4.832.711.135
|% 2,54
|
|PETKM
|9,38
|2.250.119.548
|% 3,88
|
|AKBNK
|7,33
|1.726.386.830
|% 0,96
|
|YKBNK
|4,13
|902.020.630
|% 1,23
|
|ODAS
|1,74
|368.526.132
|% 2,96
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6869
|14,6913
|% 0,13
|
|Euro
|16,2223
|16,2286
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1828
|19,2790
|% -0,20
|
|Frank
|15,7884
|15,8835
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9038
|3,9234
|% 0,15
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-10,30
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|6.017
|6.108
|-51,00
|
|Tam
|5.991
|6.140
|-46,10
|
|Yarım
|2.896
|2.970
|-22,30
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-11,14
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,96
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45YKSLN
Yüzde 6.65 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 565, 083 adet işlem
-
16:44KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 13.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 634, 659 adet işlem
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 71 artarak (% 0.88 ) 2, 024
-
16:43
DAPGM, KARSN, YKSLN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
ETILR, YONGA, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında