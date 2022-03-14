***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2022 10:00
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010209
BIST
09:552.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,77
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.067
En Düşük
2.066
09:5514,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0902
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
14,8998
En Düşük
14,7077
09:5516,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0938
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,2931
En Düşük
16,0927
09:55946,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,81
|Açılış
|: 946,28
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
934,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YUNSA
|15,94
|21.348.182
|% 0,00
|
|TCELL
|21,64
|294.418.633
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,63
|25.504.010
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,34
|10.952.584
|% 0,00
|
|TOASO
|74,20
|252.578.753
|% 0,00
|
|YUNSA
|15,94
|21.348.182
|% 0,00
|
|TCELL
|21,64
|294.418.633
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,63
|25.504.010
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,34
|10.952.584
|% 0,00
|
|TOASO
|74,20
|252.578.753
|% 0,00
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% 0,00
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 0,00
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,00
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% 0,00
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|370.915.061
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8203
|14,8206
|% 0,37
|
|Euro
|16,1842
|16,2198
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,3367
|19,4337
|% 0,77
|
|Frank
|15,8617
|15,9572
|% 0,83
|
|Riyal
|3,9581
|3,9779
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-5,64
|
|Altın Gr.
|945
|946
|4,19
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866