***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 15:50
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012640
BIST
16:342.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,63
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:3414,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0189
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:3416,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0302
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:34933,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,57
|Açılış
|: 933,49
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ULUSE
|70,45
|13.903.683
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.559.040
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.986.367
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.976.973
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|36.899.671
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.935.548
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.227.491
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.546.613
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,71
|3.419.831.990
|% 2,48
|
|THYAO
|28,08
|1.659.903.959
|% -0,07
|
|EREGL
|33,74
|1.651.498.065
|% 0,72
|
|GARAN
|12,08
|1.282.608.767
|% -0,74
|
|SISE
|14,35
|1.129.645.454
|% 1,41
|
|KRDMD
|15,71
|3.419.831.990
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,29
|438.205.798
|% -2,14
|
|YKBNK
|3,95
|651.249.997
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,24
|519.888.952
|% -2,11
|
|GARAN
|12,08
|1.282.608.767
|% -0,74
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8401
|14,8483
|% 0,13
|
|Euro
|16,3324
|16,3829
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,5144
|19,6122
|% -0,14
|
|Frank
|15,8768
|15,9725
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9443
|3,9641
|% -0,01
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|12,38
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|45,00
|
|Tam
|6.138
|6.291
|45,36
|
|Yarım
|2.967
|3.043
|21,95
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|10,97
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,51
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 92 kaybederek (% -0.12 ) 2, 428
-
16:46SNGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 190, 244 adet işlem
-
16:44KONKA
Yüzde 5.19 oranında artışla 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 046, 752 adet işlem
-
16:43EUHOL
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 395, 746 adet işlem
-
16:42YESIL
Yüzde 4.79 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 367, 265 adet işlem