***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2022 15:31
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016489
BIST
15:442.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,29
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:4414,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0330
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:4416,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0744
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
15:44913,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,57
|Açılış
|: 913,52
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:44
|KONKA
|15,09
|143.170.038
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.917.441
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.582.570
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.820.818
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.173
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|85.300.290
|% -10,00
|
|LIDER
|17,21
|216.671.971
|% -7,72
|
|GZNMI
|42,88
|17.764.442
|% -7,59
|
|DZGYO
|2,38
|22.022.279
|% -6,30
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,94
|2.849.089.541
|% 1,28
|
|PETKM
|9,98
|1.950.205.902
|% 2,36
|
|ASELS
|25,76
|1.581.322.528
|% -1,00
|
|GARAN
|12,45
|1.323.878.556
|% -0,32
|
|TUPRS
|242,40
|1.229.667.554
|% 0,58
|
|ODAS
|2,06
|987.564.969
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,57
|679.584.769
|% -0,77
|
|PETKM
|9,98
|1.950.205.902
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,16
|794.744.477
|% -1,19
|
|KARSN
|5,79
|892.156.785
|% 2,30
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7400
|14,7460
|% 0,22
|
|Euro
|16,1222
|16,1301
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,2408
|19,3373
|% 0,23
|
|Frank
|15,7441
|15,8390
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9175
|3,9371
|% 0,07
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|0,74
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,96
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.147
|-34,00
|
|Tam
|6.028
|6.178
|-35,25
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|-17,05
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,83
|
Seans Raporu
15:44
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15:59AYDEM
Yüzde 5.25 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 717, 182 adet işlem
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15:58AYGAZ
Yüzde 5.22 oranında artışla 31.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 707, 777 adet işlem
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15:57KONKA
Yüzde 9.99 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 772, 113 adet işlem
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15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 52 kaybederek (% -0.10 ) 2, 588
-
15:56ALGYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 38.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 760, 236 adet işlem