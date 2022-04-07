***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 11:01
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016793
BIST
14:092.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,58
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:0914,7592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0533
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7609
En Düşük
14,7005
14:0916,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0731
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:09913,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 913,11
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,81
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KLKIM
|20,50
|135.307.682
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.977.832
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.347.252
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,58
|19.086.905
|% -7,61
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|KAPLM
|58,00
|3.473.237
|% -3,33
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|IDEAS
|24,72
|57.494.971
|% -2,83
|
|KRDMD
|15,71
|1.185.028.994
|% 1,55
|
|ASELS
|26,06
|1.099.271.848
|% 2,04
|
|THYAO
|34,68
|990.182.239
|% 0,17
|
|GARAN
|12,50
|834.133.752
|% 0,73
|
|AKBNK
|7,89
|827.022.984
|% 2,60
|
|ODAS
|2,08
|492.035.974
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,26
|767.496.669
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,89
|827.022.984
|% 2,60
|
|CEMAS
|1,29
|123.122.620
|% 1,57
|
|VAKBN
|3,78
|306.682.330
|% 1,89
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7565
|14,7592
|% 0,36
|
|Euro
|16,0941
|16,1065
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,2320
|19,3285
|% 0,34
|
|Frank
|15,7486
|15,8435
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9228
|3,9425
|% 0,33
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,11
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-6,99
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-3,38
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,69
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,51
|
Seans Raporu
14:09
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14:24ETILR
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14:21ARSAN
Yüzde 4.62 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 750, 054 adet işlem