***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2022 12:13
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019079
BIST
12:122.423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 29,17
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
12:1214,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:1216,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0569
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:12928,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,65
|Açılış
|: 928,09
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,16
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:12
|SANKO
|11,39
|11.548.899
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|28.130.401
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.641.278
|% 9,93
|
|KONKA
|18,03
|152.848.587
|% 9,74
|
|ISFIN
|4,60
|327.096.333
|% 9,52
|
|MARTI
|1,87
|83.624.828
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,45
|15.018.560
|% -3,78
|
|ULUSE
|151,70
|35.453.491
|% -3,56
|
|MERIT
|32,90
|8.233.797
|% -2,95
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,62
|2.050.533.794
|% 2,41
|
|YKBNK
|4,88
|1.140.017.210
|% 4,50
|
|THYAO
|35,36
|1.128.733.552
|% 0,11
|
|SISE
|17,14
|1.064.338.879
|% 1,42
|
|ASELS
|27,96
|984.881.836
|% 0,22
|
|TSKB
|1,67
|413.510.806
|% 5,03
|
|YKBNK
|4,88
|1.140.017.210
|% 4,50
|
|DOHOL
|3,92
|830.888.303
|% 9,50
|
|EKGYO
|2,69
|580.039.793
|% 2,67
|
|ODAS
|2,21
|396.976.748
|% -1,34
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7389
|14,7428
|% 0,00
|
|Euro
|16,0896
|16,1028
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,1469
|19,2429
|% -0,07
|
|Frank
|15,7107
|15,8053
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9198
|3,9395
|% 0,01
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|9,98
|
|Altın Gr.
|927
|928
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.143
|6.236
|29,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|29,07
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|14,07
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,35
|