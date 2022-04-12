***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:34
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019433
BIST
12:072.424
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -24,68
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:0714,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:0715,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:07920,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,33
|Açılış
|: 920,82
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:05
|CLEBI
|257,60
|76.909.707
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,24
|52.298.647
|% 7,46
|
|ATLAS
|1,45
|7.760.953
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|2.166.495
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.113.554
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.956.028
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,42
|15.202.848
|% -7,80
|
|THYAO
|36,56
|2.311.221.723
|% 1,11
|
|GARAN
|13,56
|1.478.547.181
|% -2,31
|
|SISE
|17,17
|1.338.327.157
|% 0,64
|
|YKBNK
|4,91
|1.068.656.874
|% -2,19
|
|KRDMD
|16,15
|1.066.358.190
|% -0,25
|
|ODAS
|2,28
|579.814.944
|% 4,59
|
|EKGYO
|2,68
|660.167.961
|% -2,90
|
|YKBNK
|4,91
|1.068.656.874
|% -2,19
|
|DOHOL
|3,79
|827.481.493
|% -3,56
|
|TSKB
|1,67
|272.192.809
|% -4,02
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6818
|14,6845
|% 0,15
|
|Euro
|15,9572
|15,9717
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0309
|19,1263
|% -0,08
|
|Frank
|15,6687
|15,7630
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9031
|3,9227
|% 0,12
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-3,12
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.074
|6.225
|4,97
|
|Yarım
|2.936
|3.011
|2,40
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,49
|