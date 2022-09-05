***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 17:26
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060212
BIST
17:253.354
En Yüksek
|Değişim
|: 4,07%
|| 131,16
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:2518,2266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:2518,1089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:251.002,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.002,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KRDMD
|12,88
|2.738.669.415
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.593.165
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.412.856
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.563.876
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.846.549.825
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.282.507
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.722.654
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,90
|77.461.186
|% -8,78
|
|MOBTL
|2,26
|213.309.577
|% -7,38
|
|EGGUB
|72,50
|105.845.495
|% -5,54
|
|YKBNK
|8,18
|10.467.868.973
|% 4,74
|
|THYAO
|75,60
|8.975.981.056
|% 5,29
|
|EREGL
|30,96
|7.727.701.650
|% 9,87
|
|GARAN
|25,46
|6.667.771.163
|% 4,43
|
|AKBNK
|14,23
|6.446.488.111
|% 9,21
|
|YKBNK
|8,18
|10.467.868.973
|% 4,74
|
|EKGYO
|4,39
|4.441.224.098
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,23
|6.446.488.111
|% 9,21
|
|ISCTR
|9,58
|4.087.723.256
|% 8,37
|
|GARAN
|25,46
|6.667.771.163
|% 4,43
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2211
|18,2263
|% 0,14
|
|Euro
|18,1026
|18,1109
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,9159
|21,0208
|% 0,12
|
|Frank
|18,5018
|18,6132
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8339
|4,8582
|% 0,15
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.761
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.294
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,72
|96,72
|3,70
|