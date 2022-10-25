***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:24
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073830
BIST
11:464.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 31,13
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
11:4618,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:4618,3564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:46984,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,80
|Açılış
|: 984,53
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:46
|TSPOR
|4,95
|252.377.314
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|5.054.822
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|19.272.893
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.682.544
|% 10,00
|
|DOGUB
|9,36
|14.013.050
|% 9,99
|
|PENTA
|63,80
|60.782.490
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|212.309.677
|% -9,89
|
|GESAN
|142,90
|437.204.015
|% -9,56
|
|YEOTK
|48,18
|67.312.658
|% -9,44
|
|SKTAS
|3,50
|35.597.159
|% -8,38
|
|THYAO
|101,30
|2.289.027.698
|% 1,81
|
|SASA
|107,80
|1.220.061.441
|% 7,80
|
|YKBNK
|9,61
|1.045.138.227
|% 2,56
|
|AKBNK
|15,83
|1.000.872.335
|% 2,39
|
|EREGL
|30,80
|918.328.278
|% 1,05
|
|TSKB
|3,12
|607.193.174
|% 7,59
|
|SKBNK
|2,10
|401.606.586
|% 6,06
|
|EKGYO
|4,71
|867.713.136
|% 1,73
|
|YKBNK
|9,61
|1.045.138.227
|% 2,56
|
|ISCTR
|9,96
|828.325.062
|% 3,11
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6062
|18,6107
|% 0,15
|
|Euro
|18,3440
|18,3564
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,0145
|21,1199
|% 0,47
|
|Frank
|18,4876
|18,5990
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9359
|4,9607
|% 0,07
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-4,21
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.640
|6.742
|-27,00
|
|Yarım
|3.235
|3.292
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,98
|90,98
|-0,23
|
Seans Raporu
11:46
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