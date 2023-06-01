***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda Esas Sözleşme tadili oy çokluğuyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155246BIST