***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.06.2023 13:33
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda Esas Sözleşme tadili oy çokluğuyla onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155246
BIST
16:524.949
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 61,69
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
16:5220,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0151
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
16:5222,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,3062
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
16:521.319,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.319,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BRSAN
|199,10
|472.745.467
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|202.740.389
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.221.011
|% 9,97
|
|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|4.880.476
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|150.172.120
|% -9,94
|
|HKTM
|50,05
|87.794.225
|% -3,75
|
|KRGYO
|15,84
|21.609.177
|% -3,71
|
|KGYO
|53,30
|19.412.116
|% -3,53
|
|THYAO
|146,40
|5.100.829.834
|% 1,81
|
|GARAN
|27,06
|2.617.840.022
|% 1,05
|
|ASTOR
|54,55
|2.266.727.915
|% 3,90
|
|AKBNK
|16,19
|2.035.324.916
|% 2,47
|
|YKBNK
|10,37
|1.936.345.384
|% 1,67
|
|YKBNK
|10,37
|1.936.345.384
|% 1,67
|
|ISCTR
|11,31
|1.819.750.975
|% 1,43
|
|EKGYO
|7,17
|1.097.347.067
|% 0,84
|
|AKBNK
|16,19
|2.035.324.916
|% 2,47
|
|ALBRK
|2,59
|308.713.249
|% 3,60
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7992
|20,8065
|% 0,09
|
|Euro
|22,4324
|22,6014
|% 1,54
|
|Sterlin
|25,9216
|26,0516
|% 0,49
|
|Frank
|22,7996
|22,9370
|% 0,23
|
|Riyal
|5,5285
|5,5562
|% 0,02
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,40
|
|Altın Gr.
|1.319
|1.319
|6,45
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.041
|9.277
|-4,37
|
|Yarım
|4.450
|4.554
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.284
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|0,06
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,07
|