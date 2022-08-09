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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

09.08.2022 22:56
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü fuar düzenlemek ve faaliyet konusuyla ilgili yayıncılık, reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
250.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09/08/2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
250
Beher Payın Alış Fiyatı
1.000
Toplam Tutar
250.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,15
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Creastyle ile birlikte şirketimiz yurt içinde ve yurt dışında her türlü kongre, seminer, sempozyum ve benzeri konularda uzmanlaşarak gelirlerini çeşitlendirmeyi ve müşterilerine farklı kanallardan ulaşmayı hedeflemektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluştan edinim
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

     Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. 09 Ağustos 2022 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 250.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Gezinomi taahhüt ettiği 250.000 TL sermayenin 1/4'ü olan 62.500 TL'yi tescil tarihinden önce ödemiştir. Bu işlem sonucunda şirketin %100 payına sahip olmuştur. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan 187.500 TL kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. 
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053922


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Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.914 6.999 12,00  
Yarım 3.369 3.422 6,00  
Çeyrek 1.690 1.710 3,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,54 -0,13  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 -0,10  
B. Petrol 96,43 96,43 -0,22  
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