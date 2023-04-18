***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.04.2023 20:10
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 65.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 65.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139918
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
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|Önceki Kapanış
|: 5.059
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5.105
En Düşük
5.012
18:0519,3958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,3005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1087
|Açılış
|: 21,9800
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|Önceki Kapanış
|: 21,8700
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21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.250,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.250,59
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
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1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3902
|19,3958
|% 0,02
|
|Euro
|21,2799
|21,3005
|% 0,51
|
|Sterlin
|24,0333
|24,1538
|% 0,53
|
|Frank
|21,5355
|21,6652
|% 0,29
|
|Riyal
|5,1554
|5,1813
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|10,60
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|7,62
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.860
|9.043
|105,00
|
|Yarım
|4.327
|4.427
|58,00
|
|Çeyrek
|2.164
|2.220
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,71
|0,10
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
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