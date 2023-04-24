***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 65.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması için 24.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140560BIST