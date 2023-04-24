***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.04.2023 18:35
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 65.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması için 24.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140560
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1875
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:051.240,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.240,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,89
En Düşük
1.231,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3986
|19,4025
|% 0,01
|
|Euro
|21,4195
|21,4338
|% 0,88
|
|Sterlin
|24,1138
|24,2348
|% 0,21
|
|Frank
|21,7467
|21,8777
|% 0,38
|
|Riyal
|5,1568
|5,1827
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|5,34
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|2,76
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.030
|9.189
|49,00
|
|Yarım
|4.410
|4.492
|27,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.260
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında