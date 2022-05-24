***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Şirketimiz adına kredi derecelendirme notu alınması amacıyla Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 24.05.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032203BIST