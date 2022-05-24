***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.05.2022 18:43
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Şirketimiz adına kredi derecelendirme notu alınması amacıyla Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 24.05.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032203
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1452
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2681
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05965,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 17,17
|Açılış
|: 965,96
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0721
|16,0746
|% 0,94
|
|Euro
|17,2811
|17,3025
|% 1,56
|
|Sterlin
|20,0766
|20,1773
|% 0,49
|
|Frank
|16,6647
|16,7651
|% 1,48
|
|Riyal
|4,2702
|4,2916
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|15,34
|
|Altın Gr.
|965
|965
|16,27
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,26
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,34
|