***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 18:21
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun toplantısında SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11'inci maddesi gereğince Genel Müdüre bağlı olarak çalışmak üzere "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Burak Dayıoğlu'nun Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Telefon: 0850 466 77 44
E-Posta Adresi: yatirimciiliskileri@gezinomi.com
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053083
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1328
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.033,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.033,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,53
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9423
|17,9442
|% 0,18
|
|Euro
|18,2988
|18,3741
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,6594
|21,7681
|% 0,48
|
|Frank
|18,7433
|18,8562
|% 1,06
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|13,01
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|9,58
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.904
|6.994
|4,00
|
|Yarım
|3.364
|3.419
|1,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.709
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,48
|
|B. Petrol
|96,16
|96,16
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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17:59
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17:59
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