***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun toplantısında SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11'inci maddesi gereğince Genel Müdüre bağlı olarak çalışmak üzere "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Burak Dayıoğlu'nun Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Telefon: 0850 466 77 44E-Posta Adresi: yatirimciiliskileri@gezinomi.comKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053083BIST