***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 19:51
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022 - 14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in sermayesinde %10 oranında paya sahip olduğu Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin 500.000.000 TL'lik başlangıç sermayesi ile kuruluşu İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne 24.10.2022 tarihinde tescil olmuştur. 500.000.000 TL başlangıç sermayesinin Şirketimiz payına düşen 50.000.000 TL'nin 12.500.000 TL'lik kısmı bugün itibarıyla nakden ödenmiş olup kalan 37.500.000'lik kısmı ise 31.03.2023 tarihine kadar ödenecektir. Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
Hatırlanacağı üzere Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.10.2022 tarih ve 10379 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete'nin 14.10.2022 tarih ve 31983 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. İlgili ticaret sicil gazetesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073726
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,5638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0175
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0633
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05986,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,96
|Açılış
|: 986,52
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5703
|18,5822
|% 0,00
|
|Euro
|18,3341
|18,3791
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,9108
|21,0157
|% -0,14
|
|Frank
|18,4843
|18,5957
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-7,66
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.653
|6.772
|63,00
|
|Yarım
|3.242
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.654
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528