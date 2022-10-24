***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2022 - 14.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in sermayesinde %10 oranında paya sahip olduğu Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin 500.000.000 TL'lik başlangıç sermayesi ile kuruluşu İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne 24.10.2022 tarihinde tescil olmuştur. 500.000.000 TL başlangıç sermayesinin Şirketimiz payına düşen 50.000.000 TL'nin 12.500.000 TL'lik kısmı bugün itibarıyla nakden ödenmiş olup kalan 37.500.000'lik kısmı ise 31.03.2023 tarihine kadar ödenecektir. Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.Hatırlanacağı üzere Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.10.2022 tarih ve 10379 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete'nin 14.10.2022 tarih ve 31983 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. İlgili ticaret sicil gazetesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073726BIST