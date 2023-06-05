***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 09:41
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2023 - 24.10.2022 - 14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 12.10.2022 tarihli ve 10379 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen, Şirketimizin %10 oranında pay sahibi olduğu 500 milyon TL sermayeli Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin, faaliyet iznine yönelik yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış olup, 01.06.2023 tarih ve 10620 sayılı karar ile faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155943
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
0
En Yüksek
0
18:0521,1688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2121
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2721
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.320,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.320,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% 0,00
|
|YUNSA
|99,25
|108.510.497
|% 0,00
|
|YYLGD
|24,16
|102.205.467
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 0,00
|
|YESIL
|4,51
|312.086.357
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% 0,00
|
|YUNSA
|99,25
|108.510.497
|% 0,00
|
|YYLGD
|24,16
|102.205.467
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 0,00
|
|YESIL
|4,51
|312.086.357
|% 0,00
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 0,00
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,1232
|21,1679
|% 1,01
|
|Euro
|22,6374
|22,7042
|% 1,10
|
|Sterlin
|26,1555
|26,2867
|% 0,58
|
|Frank
|23,1333
|23,2727
|% 0,72
|
|Riyal
|5,6220
|5,6502
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.321
|1.321
|7,76
|
|Cumhuriyet
|8.961
|9.096
|-69,00
|
|Tam
|8.911
|9.143
|-136,67
|
|Yarım
|4.383
|4.483
|-83,00
|
|Çeyrek
|2.198
|2.255
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,93
|15,95
|0,01
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,98
|