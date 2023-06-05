***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2023 - 24.10.2022 - 14.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 12.10.2022 tarihli ve 10379 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen, Şirketimizin %10 oranında pay sahibi olduğu 500 milyon TL sermayeli Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin, faaliyet iznine yönelik yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış olup, 01.06.2023 tarih ve 10620 sayılı karar ile faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155943BIST