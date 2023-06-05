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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.06.2023 09:41
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2023 - 24.10.2022 - 14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 12.10.2022 tarihli ve 10379 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen, Şirketimizin %10 oranında pay sahibi olduğu 500 milyon TL sermayeli Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin, faaliyet iznine yönelik yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış olup, 01.06.2023 tarih ve 10620 sayılı karar ile faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155943


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YYAPI 2,68 192.686.300 % 0,00  
YUNSA 99,25 108.510.497 % 0,00  
YYLGD 24,16 102.205.467 % 0,00  
ZEDUR 43,30 9.299.370 % 0,00  
YESIL 4,51 312.086.357 % 0,00  
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Euro 22,6374 22,7042 % 1,10  
Sterlin 26,1555 26,2867 % 0,58  
Frank 23,1333 23,2727 % 0,72  
Riyal 5,6220 5,6502 % 0,92  
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Altın Ons 1.942 1.943 -6,08  
Altın Gr. 1.321 1.321 7,76  
Cumhuriyet 8.961 9.096 -69,00  
Tam 8.911 9.143 -136,67  
Yarım 4.383 4.483 -83,00  
Çeyrek 2.198 2.255 -35,00  
Gümüş.Ons 23,41 23,43 -0,21  
Gümüş Gr. 15,93 15,95 0,01  
B. Petrol 77,11 77,11 0,98  
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