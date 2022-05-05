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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

05.05.2022 18:35
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
2022/24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN       
KARAR TARİHİ: 05/05/2022
KARAR SAYISI: 2022/24
Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda  
a.  Tarafımızca incelendiğini, 
b.  Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c.  Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Murat Kösen
Muhasebe Müdürü
Muzaffer Armağan Saraçoğlu
Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026818


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IMASM 19,96 17.975.836 % 9,97  
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Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,33 22,37 -0,17  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 -0,02  
B. Petrol 113 113 2,05  
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