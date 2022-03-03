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***GZNMI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

03.03.2022 07:49
***GZNMI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***GZNMI******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

     Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. paylarının 1 – 2 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 10.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RUBELLIUS CAPITAL AG 980.000 % 9,8 Yatırım Şirketi İsviçre Kendi Nam/Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006716


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 70,95 11.106.001 % 10,00  
SELVA 16,84 11.275.169 % 9,99  
SANEL 9,93 7.314.057 % 9,97  
PRKAB 43,50 26.868.358 % 9,96  
YUNSA 13,70 25.713.169 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,1017 14,1136 % 0,17  
Euro 15,6618 15,7495 % 0,26  
Sterlin 18,8033 18,8976 % -0,10  
Frank 15,2238 15,3155 % -0,15  
Riyal 3,7380 3,7567 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 0,42  
Altın Gr. 870 871 -1,73  
Cumhuriyet 5.816 5.904 104,00  
Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
Çeyrek 1.401 1.433 23,06  
Gümüş.Ons 25,25 25,28 -0,01  
Gümüş Gr. 11,41 11,42 -0,03  
B. Petrol 117 117 4,07  
Seans Raporu 18:05
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