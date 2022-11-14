***GZNMI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.11.2022 09:22
***GZNMI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GZNMI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079687
BIST
11:504.546
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 90,70
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
11:5018,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0641
|Açılış
|: 96,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 95,9900
|
18,6268
En Düşük
18,5015
11:5019,2178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0300
|
19,2659
En Düşük
19,1054
11:5012,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,05
|Açılış
|: 12,97
|
|Önceki Kapanış
|: 12,92
|
13,05
En Düşük
12,72
BIST En Aktif Hisseler11:48
|KONTR
|178,20
|604.409.988
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|60.351.914
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|22.846.202
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|40.390.248
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,58
|89.202.520
|% 9,99
|
|SNGYO
|3,81
|164.687.537
|% -9,93
|
|FENER
|65,75
|223.259.588
|% -6,87
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,32
|141.256.147
|% -5,05
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,50
|4.182.130.761
|% -0,90
|
|EREGL
|37,52
|1.756.742.670
|% 2,79
|
|ASELS
|39,96
|1.570.045.109
|% 2,83
|
|ODAS
|11,55
|1.510.003.524
|% 6,85
|
|AKFGY
|4,70
|1.082.129.083
|% 3,75
|
|AKFGY
|4,70
|1.082.129.083
|% 3,75
|
|SKBNK
|2,29
|306.779.651
|% 6,02
|
|ODAS
|11,55
|1.510.003.524
|% 6,85
|
|EKGYO
|5,37
|644.031.451
|% 1,32
|
|ISCTR
|9,21
|777.160.035
|% 0,33
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6042
|18,6094
|% 0,35
|
|Euro
|19,2243
|19,2373
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,9191
|22,0290
|% 0,09
|
|Frank
|19,6375
|19,7558
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9344
|4,9591
|% 0,35
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-7,04
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.957
|7.080
|62,00
|
|Yarım
|3.379
|3.461
|30,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.730
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,06
|
|B. Petrol
|96,08
|96,08
|0,09
|
Seans Raporu
11:48
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12:03OZKGY
Yüzde 6.12 oranında artışla 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 131, 623 adet işlem
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12:03OZKGY
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12:02MNDRS
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12:00XU100
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11:59IEYHO
Yüzde 8.24 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 123, 468 adet işlem