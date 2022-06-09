***GZNMI* *ULH* *UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2022 11:35
***GZNMI******ULH******UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar [ULH]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036358
BIST
11:472.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,67
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:4717,2147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0885
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2237
En Düşük
17,0843
11:4718,5468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1530
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:471.023,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,66
|Açılış
|: 1.023,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:47
|EUREN
|19,65
|35.543.215
|% 9,96
|
|DOCO
|1.640,00
|29.225.918
|% 8,27
|
|RYSAS
|8,85
|27.091.046
|% 7,66
|
|QUAGR
|29,90
|64.691.789
|% 7,40
|
|FONET
|12,75
|29.391.432
|% 7,23
|
|ULUUN
|20,08
|33.243.810
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|TSGYO
|7,03
|21.741.489
|% -6,27
|
|SEGYO
|1,19
|108.356.695
|% -5,56
|
|THYAO
|46,98
|1.749.655.990
|% 0,56
|
|SISE
|22,36
|986.452.989
|% 2,29
|
|SAHOL
|19,76
|605.802.549
|% -0,50
|
|SASA
|43,26
|564.271.934
|% 1,03
|
|TOASO
|66,55
|525.901.534
|% 0,76
|
|SEGYO
|1,19
|108.356.695
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,68
|203.159.192
|% 0,00
|
|ODAS
|2,96
|201.970.546
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,05
|248.886.682
|% 2,02
|
|TSKB
|2,35
|142.372.306
|% 2,62
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2105
|17,2147
|% 0,52
|
|Euro
|18,4995
|18,5468
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,4806
|21,5883
|% 0,35
|
|Frank
|17,5047
|17,6102
|% 0,41
|
|Riyal
|4,5743
|4,5972
|% 0,49
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,18
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,61
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,21
|
Seans Raporu
11:47
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12:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SISE, PGSUS
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12:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 43 artarak (% 0.72 ) 2, 295
-
12:02
RYSAS, INVES, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:02
SEGYO, OYYAT, DAGHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:02RYSAS
Yüzde 7.42 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 137, 313 adet işlem