HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 14:58
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867959
BIST
14:591.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 26,88
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:597,2496
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0881
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:598,5438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0719
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:59460,24
En Yüksek
|Değişim
|: -3,81%
|| -18,21
|Açılış
|: 460,24
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,83
BIST En Aktif Hisseler14:59
|MEGAP
|3,64
|353.642
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|353.642
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|59.727.748
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.945.447
|% 10,00
|
|BFREN
|859,10
|1.658.922
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.637.849
|% -9,96
|
|NUGYO
|7,14
|36.695.252
|% -9,62
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|ASELS
|18,33
|1.423.601.364
|% 1,66
|
|THYAO
|11,30
|1.407.475.759
|% 7,01
|
|SISE
|6,47
|1.164.821.969
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,02
|1.006.871.266
|% 2,02
|
|GARAN
|6,91
|936.526.237
|% 5,18
|
|EKGYO
|2,02
|1.006.871.266
|% 2,02
|
|SISE
|6,47
|1.164.821.969
|% 8,74
|
|YKBNK
|2,12
|349.920.575
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,94
|712.418.548
|% 3,78
|
|GARAN
|6,91
|936.526.237
|% 5,18
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2467
|7,2496
|% -1,20
|
|Euro
|8,5365
|8,5438
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,4735
|9,5210
|% -0,95
|
|Frank
|7,9113
|7,9590
|% -0,88
|
|Riyal
|1,9251
|1,9348
|% -1,32
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,48
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.050
|3.129
|-149,55
|
|Yarım
|1.474
|1.514
|-72,34
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,17
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,39
|