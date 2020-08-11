HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:00
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867962
BIST
14:481.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 27,36
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:487,2453
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0924
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:488,5383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:48460,42
En Yüksek
|Değişim
|: -3,77%
|| -18,03
|Açılış
|: 460,66
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,83
BIST En Aktif Hisseler14:47
|MEGAP
|3,64
|1.194.185
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.194.185
|% 10,30
|
|KUTPO
|31,46
|19.377.784
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.926.244
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|59.544.811
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.616.912
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|NUGYO
|7,19
|35.561.629
|% -8,99
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|ASELS
|18,28
|1.407.319.972
|% 1,39
|
|THYAO
|11,30
|1.392.877.117
|% 7,01
|
|SISE
|6,44
|1.083.965.380
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,01
|996.477.289
|% 1,52
|
|GARAN
|6,87
|887.530.558
|% 4,57
|
|EKGYO
|2,01
|996.477.289
|% 1,52
|
|SISE
|6,44
|1.083.965.380
|% 8,24
|
|YKBNK
|2,13
|330.299.069
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,93
|677.420.020
|% 3,57
|
|GARAN
|6,87
|887.530.558
|% 4,57
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2388
|7,2473
|% -1,23
|
|Euro
|8,5295
|8,5414
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,4753
|9,5228
|% -0,93
|
|Frank
|7,9172
|7,9649
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9259
|1,9356
|% -1,28
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-50,70
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,70
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|-144,61
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-69,95
|
|Çeyrek
|741
|758
|-34,98
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,85
|-1,32
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,44
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,60
|
Seans Raporu
14:47
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