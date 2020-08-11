HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:00
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867965
BIST
14:471.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 27,08
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:477,2473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0904
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:478,5414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0743
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:47460,66
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -17,79
|Açılış
|: 460,66
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,83
BIST En Aktif Hisseler14:47
|IZTAR
|4,84
|818.565
|% 10,00
|
|PGSUS
|48,74
|213.210.559
|% 9,97
|
|QNBFB
|70,65
|11.083.563
|% 9,96
|
|TACTR
|5,63
|537.628
|% 9,96
|
|QNBFL
|142,70
|7.274.797
|% 9,94
|
|RALYH
|18,08
|8.590.136
|% -9,96
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|AKYHO
|5,69
|18.221.179
|% -4,37
|
|CRFSA
|6,91
|15.903.220
|% -3,36
|
|KRGYO
|4,94
|33.547.911
|% -3,14
|
|ULUUN
|10,68
|228.076.054
|% 1,71
|
|SOKM
|12,84
|127.148.445
|% 1,26
|
|MPARK
|17,62
|101.492.594
|% 2,50
|
|OYAKC
|8,11
|98.173.594
|% 0,50
|
|ENJSA
|8,81
|39.367.505
|% -0,23
|
|ULUUN
|10,68
|228.076.054
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,43
|17.413.465
|% 1,42
|
|OYAKC
|8,11
|98.173.594
|% 0,50
|
|SOKM
|12,84
|127.148.445
|% 1,26
|
|MPARK
|17,62
|101.492.594
|% 2,50
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2388
|7,2473
|% -1,23
|
|Euro
|8,5295
|8,5414
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,4753
|9,5228
|% -0,93
|
|Frank
|7,9172
|7,9649
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9259
|1,9356
|% -1,28
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-50,90
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-16,67
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.058
|3.136
|-142,14
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|-68,75
|
|Çeyrek
|741
|759
|-34,38
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,87
|-1,30
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,40
|
|B. Petrol
|45,62
|45,62
|0,63
|
Seans Raporu
14:47
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