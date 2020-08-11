HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:01
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867966
BIST
14:471.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 27,08
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:477,2473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0904
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:478,5414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0743
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:47460,66
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -17,79
|Açılış
|: 460,66
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,83
BIST En Aktif Hisseler14:47
|MEGAP
|3,64
|1.194.185
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.194.185
|% 10,30
|
|KUTPO
|31,46
|19.279.755
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|59.271.970
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.920.000
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.570.808
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|NUGYO
|7,19
|34.867.215
|% -8,99
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|ASELS
|18,28
|1.401.468.380
|% 1,39
|
|THYAO
|11,30
|1.390.532.175
|% 7,01
|
|SISE
|6,47
|1.052.425.440
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,01
|995.709.998
|% 1,52
|
|GARAN
|6,87
|885.621.214
|% 4,57
|
|EKGYO
|2,01
|995.709.998
|% 1,52
|
|SISE
|6,47
|1.052.425.440
|% 8,74
|
|YKBNK
|2,13
|329.869.554
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,94
|676.704.395
|% 3,78
|
|GARAN
|6,87
|885.621.214
|% 4,57
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2388
|7,2473
|% -1,23
|
|Euro
|8,5295
|8,5414
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,4759
|9,5234
|% -0,92
|
|Frank
|7,9135
|7,9612
|% -0,85
|
|Riyal
|1,9254
|1,9351
|% -1,30
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-49,63
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-16,76
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-139,67
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-67,56
|
|Çeyrek
|742
|759
|-33,78
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,87
|-1,30
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|-0,38
|
|B. Petrol
|45,64
|45,64
|0,65
|