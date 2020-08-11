HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:02
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867971
BIST
14:481.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 27,70
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:487,2426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,0951
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:488,5395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0762
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:48460,66
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -17,79
|Açılış
|: 460,66
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,83
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MEGAP
|3,64
|1.194.185
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.194.185
|% 10,30
|
|KUTPO
|31,46
|19.377.784
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.926.244
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|59.544.811
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.616.912
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|NUGYO
|7,19
|35.561.629
|% -8,99
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|ASELS
|18,28
|1.407.319.972
|% 1,39
|
|THYAO
|11,30
|1.392.877.117
|% 7,01
|
|SISE
|6,44
|1.083.965.380
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,01
|996.477.289
|% 1,52
|
|GARAN
|6,87
|887.530.558
|% 4,57
|
|EKGYO
|2,01
|996.477.289
|% 1,52
|
|SISE
|6,44
|1.083.965.380
|% 8,24
|
|YKBNK
|2,13
|330.299.069
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,93
|677.420.020
|% 3,57
|
|GARAN
|6,87
|887.530.558
|% 4,57
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2321
|7,2404
|% -1,33
|
|Euro
|8,5195
|8,5304
|% -0,99
|
|Sterlin
|9,4777
|9,5252
|% -0,90
|
|Frank
|7,9147
|7,9624
|% -0,83
|
|Riyal
|1,9257
|1,9354
|% -1,29
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-50,07
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-16,46
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.058
|3.136
|-142,14
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|-68,75
|
|Çeyrek
|741
|759
|-34,38
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,83
|-1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,35
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,59
|
Seans Raporu
14:46
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