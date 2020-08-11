Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor

11.08.2020 15:03
GÜNCEL HABERLER



HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ALTI AYLIK RAPOR 2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867975


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:521.102
Değişim :  2,46% |  26,50
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.106 En Düşük
1.082
BIST En Aktif Hisseler14:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 3,64 353.642 % 10,30  
MEGAP 3,64 353.642 % 10,30  
OSTIM 2,86 59.640.149 % 10,00  
ALCAR 94,60 9.945.447 % 10,00  
BFREN 859,10 1.658.922 % 10,00  
daha fazla
14:52 Alış Satış %  
Dolar 7,2424 7,2459 % -1,25  
Euro 8,5363 8,5455 % -0,81  
Sterlin 9,4792 9,5267 % -0,89  
Frank 7,9133 7,9609 % -0,85  
Riyal 1,9252 1,9348 % -1,32  
daha fazla
14:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.980 -48,35  
Altın Gr. 460 461 -17,84  
Cumhuriyet 3.081 3.127 -136,00  
Tam 3.050 3.129 -149,55  
Yarım 1.474 1.514 -72,34  
Çeyrek 740 757 -36,17  
Gümüş.Ons 27,68 27,72 -1,43  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,41  
B. Petrol 45,61 45,61 0,62  
Seans Raporu 14:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru