HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:03
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867975
BIST
14:521.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 26,50
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:527,2459
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0918
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:528,5455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0702
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:52461,64
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -16,81
|Açılış
|: 461,64
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,83
BIST En Aktif Hisseler14:52
|MEGAP
|3,64
|353.642
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|353.642
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|59.640.149
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.945.447
|% 10,00
|
|BFREN
|859,10
|1.658.922
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.626.386
|% -9,96
|
|NUGYO
|7,15
|36.424.762
|% -9,49
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|ASELS
|18,32
|1.419.383.108
|% 1,61
|
|THYAO
|11,32
|1.404.222.677
|% 7,20
|
|SISE
|6,46
|1.156.706.098
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,01
|997.571.986
|% 1,52
|
|GARAN
|6,91
|933.284.165
|% 5,18
|
|EKGYO
|2,01
|997.571.986
|% 1,52
|
|SISE
|6,46
|1.156.706.098
|% 8,57
|
|YKBNK
|2,14
|347.602.155
|% 4,90
|
|AKBNK
|4,95
|712.030.719
|% 3,99
|
|GARAN
|6,91
|933.284.165
|% 5,18
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2424
|7,2459
|% -1,25
|
|Euro
|8,5363
|8,5455
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,4792
|9,5267
|% -0,89
|
|Frank
|7,9133
|7,9609
|% -0,85
|
|Riyal
|1,9252
|1,9348
|% -1,32
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|-48,35
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-17,84
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.050
|3.129
|-149,55
|
|Yarım
|1.474
|1.514
|-72,34
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,17
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,72
|-1,43
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,41
|
|B. Petrol
|45,61
|45,61
|0,62
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:08ORMA
Yüzde 9.77 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 939 adet işlem
-
15:07CLEBI
Yüzde 9.72 oranında artışla 75.10 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 647 adet işlem
-
15:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SISE, SODA
-
15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 05 artarak (% 2.74 ) 1, 014
-
15:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, EGCYO, BALAT, HALKS, TKURU, EGCEY, EGCYH, IZTAR, KSTUR, AYES