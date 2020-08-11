HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 14:59
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867961
BIST
15:131.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 26,94
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:137,2469
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0908
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:138,5524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0633
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:13460,50
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -17,95
|Açılış
|: 460,60
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:11
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|ALCAR
|94,60
|9.954.813
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|59.977.892
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|860.920
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|41.213.438
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.648.281
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,36
|1.446.851.746
|% 7,58
|
|ASELS
|18,29
|1.435.341.885
|% 1,44
|
|SISE
|6,47
|1.206.849.542
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,02
|1.021.236.949
|% 2,02
|
|GARAN
|6,89
|998.337.266
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,02
|1.021.236.949
|% 2,02
|
|SISE
|6,47
|1.206.849.542
|% 8,74
|
|YKBNK
|2,12
|352.216.066
|% 3,92
|
|GARAN
|6,89
|998.337.266
|% 4,87
|
|THYAO
|11,36
|1.446.851.746
|% 7,58
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2452
|7,2510
|% -1,18
|
|Euro
|8,5480
|8,5579
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,4774
|9,5249
|% -0,91
|
|Frank
|7,9168
|7,9644
|% -0,81
|
|Riyal
|1,9261
|1,9358
|% -1,26
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-48,94
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.051
|3.129
|-149,23
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-72,18
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,09
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|-1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,41
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,59
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:24METUR
Yüzde 6.13 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 759 adet işlem
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15:23KLGYO
Yüzde 6.03 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 631, 869 adet işlem
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15:22SERVE
Yüzde 5.79 oranında artışla 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 182 adet işlem
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15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 4 artarak (% 2.57 ) 1, 012
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15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, IZTAR, POLTK, HALKS, EGCEY, BALAT, EGCYO, EGCYH, TKURU, TACTR