HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:00
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867963
BIST
15:131.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 26,94
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:137,2469
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0908
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:138,5524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0633
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:13460,50
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -17,95
|Açılış
|: 460,60
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:13
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|OSTIM
|2,86
|60.012.258
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.989.436
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|860.920
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|42.084.740
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.648.824
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,35
|1.500.282.826
|% 7,48
|
|ASELS
|18,33
|1.446.088.659
|% 1,66
|
|SISE
|6,47
|1.221.628.440
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,02
|1.022.073.775
|% 2,02
|
|GARAN
|6,90
|1.007.262.038
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,02
|1.022.073.775
|% 2,02
|
|SISE
|6,47
|1.221.628.440
|% 8,74
|
|YKBNK
|2,13
|360.233.271
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,94
|750.292.769
|% 3,78
|
|GARAN
|6,90
|1.007.262.038
|% 5,02
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2420
|7,2469
|% -1,24
|
|Euro
|8,5425
|8,5524
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,4764
|9,5240
|% -0,91
|
|Frank
|7,9177
|7,9654
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9269
|1,9365
|% -1,23
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,48
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.050
|3.129
|-149,55
|
|Yarım
|1.474
|1.514
|-72,34
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,17
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,39
|
Seans Raporu
15:13
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