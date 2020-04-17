HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2020 14:21
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMiSYON BiLDiRiMi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ 12.394,62 % 0,001 % 0,002187 % 210,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838913
BIST
17:1797.853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.603,81
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:176,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:177,5576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5586
En Düşük
7,4073
17:17376,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -6,94
|Açılış
|: 376,83
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.896.882
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.913.616
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.022
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.882.674
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,35
|9.609.125
|% -6,94
|
|PGSUS
|51,45
|1.428.928.457
|% 3,06
|
|GARAN
|8,45
|852.180.164
|% 2,42
|
|THYAO
|10,45
|790.921.467
|% 2,85
|
|ASELS
|27,04
|674.171.869
|% 1,43
|
|AKBNK
|5,83
|548.946.109
|% 3,19
|
|KARSN
|1,47
|249.759.097
|% 6,52
|
|YKBNK
|1,99
|295.192.469
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,66
|81.046.360
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|113.040.690
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,22
|123.528.503
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6469
|8,6903
|% 0,26
|
|Frank
|7,1488
|7,1919
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8418
|1,8510
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-29,99
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-43,20
|
|Tam
|2.496
|2.556
|-40,70
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,60
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,80
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,73
|
Seans Raporu
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