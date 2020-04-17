HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2020 14:34
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMiSYON BiLDiRiMi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ 122.748,9 % 0,0034 % 0,019431 % 581,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838922
BIST
17:2097.841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.591,64
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:206,9443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:207,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5586
En Düşük
7,4073
17:20376,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -6,81
|Açılış
|: 376,96
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.896.952
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.971.512
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.022
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.901.836
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IDGYO
|3,31
|9.696.964
|% -8,06
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|PGSUS
|51,00
|1.443.703.418
|% 2,16
|
|GARAN
|8,40
|875.598.794
|% 1,82
|
|THYAO
|10,39
|810.851.910
|% 2,26
|
|ASELS
|26,92
|700.566.061
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,80
|557.291.404
|% 2,65
|
|KARSN
|1,46
|257.032.063
|% 5,80
|
|YKBNK
|1,99
|296.467.011
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,66
|81.269.863
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,20
|127.929.310
|% 1,69
|
|IHLGM
|1,06
|113.238.758
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6379
|8,6812
|% 0,15
|
|Frank
|7,1430
|7,1860
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8406
|1,8499
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-43,20
|
|Tam
|2.496
|2.556
|-40,70
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,60
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,80
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:34MARKA
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 074, 742 adet işlem
-
17:33QNBFB
Yüzde 9.94 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 103 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2334, 63 artarak (% 2.04 ) 116, 720
-
17:31XU100
Endeks 98, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 11, 242.00 milyon TL de
-
17:31DAGI
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 069, 924 adet işlem