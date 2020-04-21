HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
21.04.2020 10:58
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMiSYON BiLDiRiMi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ 379 % 0,009 % 0,006278 % 69,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839503
BIST
12:1697.925
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.020,86
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
12:166,9708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9749
En Düşük
6,9352
12:167,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5600
En Düşük
7,5188
12:16378,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 378,52
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
376,63
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.294.617
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|78.672.968
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|46.507.669
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|948.420
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|221.102
|% 9,92
|
|YBTAS
|6.980,00
|69.800
|% -5,93
|
|QNBFL
|117,70
|13.275.359
|% -4,70
|
|TURGG
|38,86
|1.148.603
|% -3,91
|
|PGSUS
|49,50
|29.793.915
|% -3,88
|
|MAALT
|63,10
|1.460.098
|% -3,74
|
|ODAS
|1,68
|327.360.224
|% 4,35
|
|ASELS
|27,04
|257.772.607
|% -1,31
|
|THYAO
|10,50
|257.410.822
|% -1,32
|
|GARAN
|8,29
|247.758.355
|% -1,19
|
|GSRAY
|2,48
|161.346.548
|% 7,36
|
|ODAS
|1,68
|327.360.224
|% 4,35
|
|GSRAY
|2,48
|161.346.548
|% 7,36
|
|KRDMD
|2,23
|100.750.895
|% -1,76
|
|IHLGM
|1,08
|47.296.279
|% -0,92
|
|ADESE
|1,27
|55.293.027
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6011
|8,6443
|% 0,00
|
|Frank
|7,1528
|7,1959
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8509
|1,8601
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.681
|-15,44
|
|Altın Gr.
|378
|379
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.487
|2,40
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-8,90
|
|Yarım
|1.214
|1.245
|1,30
|
|Çeyrek
|609
|623
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|15,00
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|19,89
|19,89
|-5,68
|
Seans Raporu
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12:28XU100
Endeks 98, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 3, 807.00 milyon TL de
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12:27PGSUS
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 49.48 lira fiyatla işlem gören hissede 601, 358 adet işlem
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12:26VKGYO
Yüzde -27.31 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 366, 623 adet işlem
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12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SODA, DOHOL, TRKCM
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12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -866, 35 kaybederek (% -0.93 ) 92, 616